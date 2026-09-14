El Gran Premio de Fórmula 1 deja 45 atenciones sanitarias leves y seis traslados

Gran Premio de Fórmula 1 - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de Samur-Protección Civil con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se ha disputado este fin de semana en Madrid finalizó con un balance de 45 personas atendidas durante las tres jornadas, todas ellas leves, y seis traslados a centros hospitalarios.

En concreto, un dispositivo de unos 250 sanitarios --unos 85 diarios-- han estado trabajando durante los tres días de competición, con Puesto Sanitario Avanzado (PSA) tanto en la zona norte (sector Valdebebas) como en la sur (sector Ifema), apoyados con una docena de ambulancias diarias.

La totalidad de las atenciones durante las tres jornadas han tenido carácter leve y la mayoría han estado motivadas por caídas y mareos, como lipotimias e hipotensiones, según han explicado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El día con mayor número de atenciones fue el domingo, jornada en la que se disputaba la carrea, con un total de 19 personas atendidas, de las que dos tuvieron que ser trasladadas por Unidad de Soporte Vital Básica. Por su lado, el viernes se contabilizaron 12 atenciones, con dos traslados, mientras que el sábado se registraron 14 atenciones con otros dos traslados.