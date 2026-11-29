Incendio en Valdemoro - EMERGENCIAS 112

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido grave tras declararse un incendio en el salón de una vivienda ubicada en la primera planta de un edificio de la calle Real, número 15, en Valdemoro, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El afectado, que se encontraba dentro del piso siniestrado, ha sufrido una intoxicación grave por inhalación de humo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria.

Los equipos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) han logrado revertir la parada y, tras intubarlo, lo han trasladado en estado grave al Hospital de Getafe.

En total, el SUMMA112 ha atendido a nueve personas afectadas por el suceso, todas ellas evacuadas a centros hospitalarios. Además del herido grave, ocho personas han sido trasladadas con carácter leve por inhalación de humo a los hospitales de Getafe y Valdemoro.

Entre los afectados leves figura una vecina del inmueble, mientras que los siete restantes son agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. Hasta el lugar del suceso se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid para controlar las llamas originadas en el salón de la primera planta.