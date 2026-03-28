Grave una mujer tras ser rescatada por los Bomberos de un incendio en su vivienda en Alalpardo

BomberosCM tras extinguir el incendio. - EMERGENCIAS 112

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha sido trasladada este sábado con pronóstico grave al Hospital Ramón y Cajal por inhalación de humo tras ser rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid del incendio que se había producido en la cocina de su vivienda, en el municipio de Alalpardo.

Según ha informado Emergencias 112 en un comunicado, el SUMMA112 ha atendido a un total de seis personas: tres vecinos con pronóstico leve que han sido dados de alta en el lugar y dos menores, hijas de la paciente grave, también leves por intoxicación, que han sido trasladadas al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

Los Bomberos han llegado al lugar de los hechos, en el número 15 de la calle Perales de la localidad, tras recibir una primera llamada a las 13.45 horas, donde han rescatado a la mujer del interior de una de las viviendas del primer piso y han conseguido extinguir el fuego. La Guardia Civil se encuentra a cargo de las investigaciones.