Los grupos apoyan con condiciones participar en el Pacto sobre Menas aunque Vox quiere devolver competencias al Estado

Publicado 26/09/2019 14:40:42 CET

PSOE y Unidas Podemos ven necesarios más recursos y Más Madrid lo ve un "buen punto de partida"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los seis grupos políticos representados en la Asamblea de Madrid han apoyado, con diversas condiciones dependiendo de cada partido, participar y continuar con las reuniones del Pacto regional para los menores no acompañados (menas) puesto en marcha por el consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero (Cs), siendo la voz más disonante el grupo Vox, que ha planteado devolver las competencias sobre este asunto al Gobierno de la Nación.

La portavoz socialista en la Políticas Sociales de la Asamblea, Purificación Causapié, ha indicado que su líder regional, Ángel Gabilondo, ya pidió a la presidenta un pacto sobre menas para proteger los derechos de los menores y la infancia en la Comunidad, "que no son un problema, sino una tema de protección de menores en situación de vulnerabilidad". "Por lo tanto, antes de hablar de competencias ya asumidas y claramente establecidas tenemos que hablar de menores en situación de vulnerabilidad. Es un enfoque que tiene que ver con la Convención de Protección a la Infancia", ha dicho.

Causapié también ha trasladado en la reunión que para que este pacto sea exitoso necesitan más recursos para acogida de menores y planes de inserción laboral para cuando estos menores cumplan los 18 años, ya que considera que no saben los recursos económicos con los que contará esta iniciativa.

"Debe ser un pacto con el Estado, los ayuntamientos, con las organizaciones que trabajan con este colectivo, con la población inmigrante y con los vecinos. Es un pacto muy amplio que requiere muchos recursos, y que el PSOE ha defendido desde el primer momento, siempre que responda a nuestras prioridades", ha concluido.

De su lado, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Alfonso Serrano, ha agradecido la reunión y considera que este asunto hay que alejarlo "de la lógica partidista y ventajista". "Lo intentamos la legislatura pasada para que fuera un tema de consenso y no se pudo lograr. Siempre vamos a estar a la llamada del Gobierno para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Hay que hacer un diagnóstico serio y honesto de este problema y no perder de vista la perspectiva nacional que tiene. Y a partir de ahí, dentro de las competencias regionales, debemos de ir juntos con el Estado", ha esgrimido.

"MADRID NO ES UN PUERTO DE MAR", DICE EL PP

Serrano ha recordado que los menores extranjeros no acompañados llegan a la región desde otras comunidades, "Madrid no es un puerto de mar". Y que existe una legislación nacional sobre Extranjería que obliga a atenerse a ese marco. El parlamentario ha plantado que se reúna la comisión para reformar el acuerdo marco de 2014 y que el Gobierno central dé más presupuesto a las comunidades. "Hace falta coordinación entre comunidades y lealtad. Más allá de la posición conjunta que podamos llegar aquí, debemos ser conscientes de que afecta a varias comunidades y es un reto nacional", ha añadido.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en le Asamblea, César Zafra, ha afirmado que la reunión de esta mañana ha sido "un primer paso positivo", por lo que ha confirmado, como los representantes de los otros grupos, que acudirán al resto de las reuniones para poder dar solución a esta problemática.

"Del tema de los menas se lleva hablando mucho. Tener las cifras ayuda a todo el mundo para intentar poder dar soluciones concretas y es buena noticia que todos los grupos se hayan sentado en la misma mesa. Ya lo conseguimos promoviendo un pacto con la Cañada Real, por lo que ahora hay que avanzar en este asunto y dar respuesta a todos los madrileños que nos piden que nos sentamos y avancemos", ha añadido.

Para el presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, la reunión de esta mañana ha sido un buen "punto de partida". "El consejero ha puesto en la mesa un acuerdo sobre esta cuestión, que sería una visto por buenos ojos por nosotros. La cuestión de la coordinación entre instituciones es fundamental. Es una cuestión de Derechos de la Infancia", ha subrayado.

Sin citar a nadie en concreto, Perpinyá cree que en este asunto "ha habido mucha irresponsabilidad y se ha generado alarma" de forma indebida. Por eso, su modelo pasa por implicar a los ayuntamientos, Consejería y también a las ONG que atienden a estos menores, "que son la prioridad". "Ha sido una reunión positiva, un primer paso y estamos dispuestos a continuar en negociaciones y continuar con el trabajo concreto", ha añadido.

VOX Y UNIDAS PODEMOS

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que "no va a participar en un pacto del silencio que oculte parte del problema" que supone el aumento del número de menores extranjeros no acompañados en la región y que la solución empieza por "frenar la inmigración ilegal" y devolver las competencias sobre este colectivo al Gobierno central.

"Pretender que podemos acoger y dar una vida cómoda a todo el que venga es una política irresponsable que agrava el problema por el efecto llamada. Propondremos la devolución de competencias en este ámbito ante la imposibilidad de que la Comunidad haga frente con sus recursos actuales al problema de los menas", ha señalado.

Monasterio ha señalado que la primera medida es que las fronteras "estén controladas y no siga habiendo inmigración ilegal y haya un control muy claro". "Esta subida exponencial de entrada es imposible de dar solución y la consecuencia es un repunte de inmigración ilegal. Por eso defendemos la inmigración legal y controlada. Con la inmigración ilegal no se sabe cuál es el número de menas a atender en los próximos meses y tener que hacer un presupuesto sobre algo que desconoces.. La política de inmigración del señor Pedro Sánchez está descontrolada", ha zanjado.

Por último, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra, ha señalado que llevan tiempo preocupados por la situación de los niños migrantes en España, por la "desatención que ha habido en los últimos años, por la falta de plazas y lo que supone eso en la vulneración de los derechos de la infancia y de los Derechos Humanos".

AUMENTO DE PLAZAS Y DE RECURSOS

"Vemos con buenos ojos este pacto o por lo menos dar pasos por el conjunto de los partidos para avanzar hacia un acuerdo que ponga solución por fin a los problemas que hay. Creemos que el pacto tiene que ir inevitablemente adjunto a un aumento de plazas, de recursos, a que los trabajadores de los centros tengan unas condiciones adecuadas. Y que el pacto tenga el objetivo fundamental de cumplir con la Convención de los Derechos de la Infancia para que niños que han nacido fuera de nuestro país tengan los mismos derechos que cualquiera de los que han nacido aquí", ha asegurado.

Serra ha mostrado su disponibilidad al acuerdo, aunque luego haya diferencias en las propuestas concretos, apunta. Y ha insistido en que la imagen que se traslada de los niños migrantes "no es la adecuada", por que ha solicitado responsabilidad del conjunto de partidos y de la sociedad "para no criminalizarles y que sean acogidos en condiciones adecuadas".

Sobre el reagrupamiento familiar en países de origen de estas personas, que no se ha planteado en la reunión, la parlamentaria lo ve como "una barbaridad" porque va contra la Convención de los Derechos de la Infancia. Asimismo, cree necesario aumentar el presupuesto en desarrollo internacional y el hecho de que no haya Presupuestos para 2020 "es un problema porque no permite aumentar la partida en esta materia".