Los grupos de Cibeles muestran diferencias en violencia machista y no logran declaración institucional por cuarto año

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid (PP, Cs, Más Madrid, PSOE, Vox y Grupo Mixto) han mostrado este martes en el Pleno municipal sus diferencias a la hora de debatir sobre la violencia de género, no han conseguido firmar una declaración institucional sobre esta lacra y han presentado hasta tres mociones diferentes, una PSOE, otra Más Madrid y otra el PP.

La única proposición que no ha salido adelante ha sido la de Más Madrid, que ha encontrado el 'no' de PP, Cs y Vox. Planteaba la creación de un nuevo centro de violencia sexual en la ciudad, campañas informativas sobre violencia sexual en el ámbito universitario y un aumento de un 20 por ciento del presupuesto de 2023 para prevenir la violencia machista y atender a las víctimas.

Sí han sido aprobadas las iniciativas del PSOE y PP. Vox ha rechazado la propuesta de los socialistas y se ha abstenido en la de los 'populares'.

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha instado a "juzgar por los resultados, no solo por las intenciones aparentes" porque "un Ministerio con aparentes buenas intenciones tiene resultados nefastos para las víctimas de violencia de género". "El sectarismo ideológico provoca ceguera", ha declarado Aniorte con la vista puesta en las bancadas de la izquierda.

El delegado ha sacado pecho por el trabajo de los tres últimos años en forma de las 21 medidas aprobadas en el Pleno y que pasan por la apertura del primer centro municipal de atención a víctimas de trata; el primer centro en Europa para mujeres sin hogar víctimas de violencia; el primer centro de violencia sexual, para abrir el segundo en enero; la creación de la primera unidad móvil de víctimas de violencia de género entre mujeres mayores y personas discapacitadas, por la que ya han pasado 200; el tercer punto de atención a víctimas de violencia de género abierto en enero y el primer protocolo, también con la Comunidad, de atención a víctimas de violencia sexual.

La portavoz socialista del área social en el Ayuntamiento, Emilia Martínez, ha propuesto en el Pleno de Cibeles un pacto municipal contra la violencia de género, de modo que la Corporación se comprometa a ejecutar las iniciativas aprobadas en el Pleno dotándolas de recursos económicos y humanos necesarios.

También que se comprometa a consensuar con todos los agentes y organizaciones implicadas un gran pacto para erradicar la violencia de género en la ciudad de Madrid en el que se propongan las medidas específicas necesarias para acabar con esta violencia hacia las mujeres, los niños y niñas de nuestra ciudad. "Las vidas de las mujeres no son números. No nos podemos acostumbrar a esta violencia que desafía los pilares democráticos", ha declarado Emilia Martínez.

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha espetado al PP "que la excusa no puede ser siempre Vox" porque ni siquiera han contestado al 'sí' de la formación a la declaración institucional propuesta por el Gobierno, al que ha acusado de "timorato".

"NO ESTAMOS PARA BROMAS"

La edil de Más Madrid Carolina Pulido ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que no se está para bromas" con la lacra de los asesinatos machistas. "Si no hay consentimiento en una relación sexual es agresión", ha lanzado a la bancada del PP.

La concejala del Grupo Mixto Marta Higueras ha señalado a Vox como responsables de que, un año más, no haya declaración institucional en torno a la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Desde Vox, Arancha Cabello ha mostrado la posición "real y decidida" de su formación con la eliminación de la violencia contra las mujeres. "Violadores, acosadores y maltratadores que se pudran en la cárcel y que no se rebajen las penas a través de una ley que supuestamente va a favor de las mujeres".

"No celebramos el 25N porque es la instrumentalización de ese día por aquellos que defienden la ideología de género excluyente y discriminatoria", ha argumentando, para rematar hablando de "falsas denuncias y que nadie estudie la correlación con los suicidios". "Defendemos a hombres y mujeres", ha terminado.

Desde el PP, la concejala Sonia Cea ha apostado por "trabajar en la consecución de las 21 medidas firmadas en 2021" en el Pacto contra la Violencia de Género, ya que "la mejor manera de combatir la violencia es con hechos".

Al tiempo, ha llamado a un "feminismo que defiende a la mujer con hechos y no con pancartas, un feminismo que no colectiviza, un feminismo que no busca patrimonializar a nadie, ni sacar rédito político". "Ese es el feminismo del Ayuntamiento de Madrid", ha abundado.

Así, ha asegurado que el feminismo que promueve la izquierda "no es creíble", ya que "es un arma donde usan a la mujer para conseguir sus fines", y ha hecho mención a la campaña del Ministerio de Igualdad "para señalar a todo aquel que no pasa por el aro".