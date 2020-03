Los grupos de izquierda rechazan que se distribuyan menús "fast food" a escolares con beca comedor

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid ( PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) han rechazado la iniciativa de la Comunidad de Madrid, a la que ha cedido el Ministerio de Sanidad, para que se distribuyan menús "fast food" preparados por Telepizza y Rodilla a 11.5000 alumnos con beca de comedor por ser sus padres perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI)

En su cuenta de Twitter, el portavoz en funciones de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha matizado que el Gobierno del Estado "no ha autorizado el plan de Díaz Ayuso de dejar la distribución de comida a los escolares en manos de cadenas de fast food", sino que se trata de una postura "lógica" cuando "hace unos días la Comunidad suspendió los contratos que tenía en vigor con empresas que realizaban esta tarea en los centros escolares".

"Cientos de trabajadores se vieron abocados a ERTEs y despidos. Una parte del servicio, no todo, se tiene que seguir prestando, pero en lugar de recurrir a las empresas que lo llevan haciendo y colaborar, además, al mantenimiento de estos empleos, se buscan otras no especializadas en alimentación infantil que deberían adaptar su proceso o recurrir a alimentos no adecuados para niños", ha lamentado.

Estas empresas, además, según Morano, "no llegan a toda la Comunidad de Madrid", ya que "hay más de 130 municipios donde Telepizza no tiene locales y trabaja en sistema de franquiciado, lo que dificulta la operativa".

"Lo que mejor garantizaría el bienestar de nuestros niños sería la reactivación de los contratos suspendidos a un volumen adecuado para afrontar la situación. Una vez más le ofrecemos toda nuestra colaboración al Gobierno de la Comunidad para adoptar esta solución y garantizar una alimentación saludable", ha lanzado.

El que tampoco está de acuerdo con que este tipo de establecimientos sean los que lleven la comida a estos menores es el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, que ha ironizado con que del mismo modo que entendería que los "Aznar-Botella, desde su exilio de Marbella, no se alimentaran todos los días a través de Telepizza", tampoco quiere "que lo tengan que hacer los niños de familias con pocos recursos".

"Si no quieres entenderlo ya es cosa tuya...", le ha reprochado en esta misma red social a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, también en Twitter, el PSOE-M ha escrito que pizza y sándwiches "no son un menú saludable" para los niños "más vulnerables". "Solidaridad y no dejar a nadie atrás sí, pero con sentido común", ha indicado.

Además, ha destacado que el Ayuntamiento de Leganés está repartiendo "comidas caseras para los más vulnerables de la ciudad.

Mientras que, el portavoz del PP en la Cámara regional, Alfonso Serrano, ha defendido que "ante crisis como estas" hay que ser "agradecidos con empresas que deciden ayudar a administraciones a paliar los contratiempos que se van ocasionando". "Es importante poner el foco en lo importante y no en debates estériles que nada ayudan. Por mi parte, gracias Telepizza y Rodilla", ha celebrado.

A su juicio, "es demencial que en esta guerra contra un virus que mata personas, haya quienes trabajan para salvar vidas y quienes ponen el foco en que haya niños que, una vez a la semana, coman pizza o hamburguesa".