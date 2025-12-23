La Guardia Civil rescata a dos personas que habían sufrido accidentes en la Sierra de Guadarrama

Solsticio de invierno en Pico del Yelmo, a 21 de diciembre de 2025, en La Pedriza, Sierra de Guadarrama, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) llevó a cabo el lunes dos intervenciones para rescatar a un hombre y a una mujer que habían sufrido pequeños accidentes en plena Sierra de Guadarrama y quedaron incapacitados para seguir la marcha.

La primera de las intervenciones se llevó a cabo sobre las 14.30 horas para rescatar a un varón que había sufrido una fractura de tobillo tras una avalancha en la zona de las Dos Hermanas, en la Sierra de Guadarrama, según ha informado la Guardia Civil.

Ya por la tarde, en torno a las 17.00 horas, los especialistas tuvieron que acceder hasta otra joven que sufría un fuerte dolor de espalda tras una caída en la pendiente de Cogorros, también en la Sierra de Guadarrama, cerca del Puerto de Navacerrada.

La Guardia Civil ha destacado que en ambas intervenciones se contó con la colaboración del Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA).