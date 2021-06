Halloul defiende que Telemadrid "funciona bien" y que los datos de la cadena son reflejo de que está "bien gestionada"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Halloul, ha defendido este lunes que Telemadrid "funciona bien", que "representa la voluntad de muchísimos madrileños" y que ha recuperado los índices de audiencia del año 2011. "Eso no pasaría si no estuviera bien gestionada", ha asegurado.

En una entrevista en 'Onda Madrid', que ha recogido Europa Press, Halloul ha asegurado que la cadena cuenta con "grandes profesionales" y con "una programación plural" que el grupo socialista, según ha apostillado, se ha encargado "de revisar, ver y estudiar".

"A los hechos me remito, ha crecido un 6 por ciento en los últimos doce meses y ha recuperado los índices de audiencia de 2011. Eso no pasaría si no estuviera bien gestionada", ha insistido la dirigente socialista, al tiempo que ha reprochado a los grupos que se posición a favor de la Proposición de Ley que "la independencia de la información parece que les incomoda".

Preguntada sobre la composición del Gobierno regional y si esto ha despertado sus temores, ha respondido diciendo que "la mejor forma de predecir el futuro es estudiar el pasado" y que, el hecho de que se repitan la mayoría de los consejeros, les "hace temer lo peor". "Votamos en contra de su investidura porque es una responsabilidad cívica", ha asegurado.

También se ha referido al discurso de investidura de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el que, a su juicio, se pudo ver "esa ideología de retroceso de libertades". Así, ha añadido que tiene "tinte y deriva autoritaria importante".