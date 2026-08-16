Harry Potter vuelve a los cines de Madrid a finales de agosto: fechas y salas para subirse al Expreso de Hogwarts

Archivo - La serie de Harry Potter ya construye un lugar clave de su universo mágico - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Harry Potter volverá a los cines de la Comunidad de Madrid del 28 de agosto al 1 de septiembre, con entradas ya a la venta en numerosas salas de la capital y de otros municipios de la región.

"Volver a Hogwarts siempre es una buena idea. Harry Potter regresa a los cines de toda España del 28 de agosto al 1 de septiembre. ¡Entradas ya a la venta! Consulta tu cine más cercano y no te quedes sin la tuya", ha informado Warner Bros España a través de su cuenta en la red social 'X'.

El regreso a los cines permitirá así que los seguidores de la franquicia vuelvan a compartir en pantalla grande el universo creado por J. K. Rowling, reencontrarse con sus protagonistas --Harry, Ron y Hermione-- y regresar a los lugares que han acompañado a varias generaciones de espectadores, como Hogwarts, el callejón Diagon o la estación de King's Cross.

En la capital, las proyecciones llegarán a Cibeles de Cine, Cine Yelmo Luxury Palafox, Cines Embajadores Río, Cinesa La Gavia, Cinesa Las Rosas, Cinesa Manoteras, Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Minicines Vaguada, mk2 Palacio de Hielo, Odeón Multicines Alcalá Norte, Verdi Madrid, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Islazul y Yelmo Cines Plenilunio.

PROYECCIONES POR TODA LA REGIÓN

La iniciativa se extenderá también por buena parte de la Comunidad de Madrid. En Alcalá de Henares estará disponible en Cine Quadernillos y, en Alcobendas, en Cinesa Moraleja y Kinépolis Diversia.

En Alcorcón, las salas participantes serán X-Madrid y Yelmo Cines Tres Aguas, mientras que en Arroyomolinos se podrá acudir a Cinesa Xanadú y en Collado Villalba, a Yelmo Cines Planetocio.

También habrá opciones en Fuenlabrada, con Cinesa Loranca; Getafe, con Cinesa Nassica; y Leganés, con Cinesa Parquesur y Odeón Multicines Sambil.

A ellas se suman Cinesa Equinoccio, en Majadahonda; Spazio Cines, en Parla; Ocine Plaza Éboli, en Pinto; y Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón.

En Rivas-Vaciamadrid participará Yelmo Cines Rivas Futura; en Las Rozas, Cinesa Las Rozas; y en San Sebastián de los Reyes, Yelmo Cines Plaza Norte 2. Por último, en Torrejón de Ardoz la cita con el mundo mágico llegará a Cinesa Oasiz y Yelmo Cines Parque Corredor.