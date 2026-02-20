Herida grave una mujer tras caer accidentalmente en la piscina sin agua de su casa en Moralzarzal

Helicóptero del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una caída desde unos tres metros al precipitarse de forma accidental sobre la piscina sin agua de su vivienda, en la localidad de Moralzarzal, por lo que ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre.

Los hechos se han producido poco antes de las 12.30 horas, cuando los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid han recibido el aviso de una mujer que había caído de forma accidental al interior de su piscina en la calle Matacerquillas del citado municipio.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112, Policía Local de Moralzarzal y la Cruz Roja. A su llegada, los sanitarios han comprobado que la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, una fractura de húmero del brazo derecho y una luxación en la clavícula.

Los sanitarios del SUMMA 112 han estabilizado a la víctima con la colaboración de la Cruz Roja, y han trasladado a la mujer en helicóptero medicalizado al Hospital 12 de Octubre en estado grave.