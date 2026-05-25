Heridas siete personas, tres de ellas de carácter grave, tras una explosión en un bar de Villaverde

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una explosión acaecida este domingo en un bar de Villaverde se ha saldado con siete personas heridas, tres de ellas de carácter grave, otras tres de tipo moderado y otra leve, según informa Emergencias Madrid.

Los hechos han sido registrados pasadas las 23.00 horas en el referido establecimiento sito en el número 67 de la calle Villajoyosa, a donde se han desplazado hasta 15 dotaciones de Samur-Protección Civil, varias de Bomberos y efectivos de la Policía Municipal, que ha regulado el tráfico en la zona y escoltado a los heridos graves a los hospitales.

El herido de mayor gravedad se trata de un varón que presenta quemaduras en las vías respiratorias, brazos, tronco y cara. El mismo ha tenido que ser intubado tras ser trasladado al Hospital de La Paz.

A ese centro hospitalario madrileño han sido enviados otros tres heridos con quemaduras, mientras que otra víctima ha sido derivada a la unidad de quemados de Getafe y otras dos más al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, un séptimo damnificado ha recibido el alta in situ.

A la llegada de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid al lugar de los hechos, estos han sofocado un "pequeño" incendio y comprobado que "no había más riesgos tras la explosión".

Pese a que la Policía Nacional está al frente de la investigación de los hechos, el jefe de guardia de Bomberos Madrid, Julio Rodríguez, ha señalado que el desencadenante podría estar relacionado con una reparación en una sala frigorífica "antigua" donde se habría generado una "atmósfera explosiva" que ha dado lugar a daños materiales, así como daños personales "importantes".