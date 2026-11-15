Herido grave un hombre de 30 años tras sufrir una agresión en Parla

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir una agresión esta madrugada en la vía pública en el municipio madrileño de Parla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El aviso se ha recibido a las 3.11 horas en el teléfono de emergencias, alertando de una agresión en la calle Olivo, en el cruce con la calle Ramón y Cajal.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del SUMMA 112, que han atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y una herida incisa en la mejilla.

Tras ser reestabilizado por los sanitarios, el hombre ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico grave. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión.