Herido grave un hombre de 41 años tras caerse de una altura de 4 metros en un restaurante de Pozuelo

Ambulancia del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido grave tras caerse de una altura de cuatro metros en un restaurante en el Paseo del Club Deportivo de Pozuelo de Alarcón.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, habría cedido un falso techo de escayola y al llegar los sanitarios del Summa 112 han constatado que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Así, ha sido estabilizado y evacuado con pronóstico grave por parte del equipo médico al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda alrededor de las 2.30 horas.