Herido grave un joven de 22 años por arma blanca en Villaverde

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 22 años ha resultado herido de gravedad esta madrugada tras sufrir dos heridas por arma blanca en la zona dorsal mientras se encontraba en el distrito madrileño de Villaverde, según informa Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido esta misma madrugada en las inmediaciones de la calle Dorotea Laborda, en el citado distrito madrileño, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil.

El joven presentaba dos heridas de arma blanca en la zona dorsal, por las que ha tenido que ser trasladado en estado grave pero estable hasta el Hospital 12 de Octubre de la capital.