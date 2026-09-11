Herido grave un motorista de 56 años al colisionar contra un turismo en un semáforo en Colón

Accidente de moto en Madrid - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido grave la mañana de este viernes al colisionar su motocicleta con un turismo en un semáforo de la plaza de Colón, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10.15 horas en un semáforo ubicado en la confluencia del Paseo de la Castellana y la calle Génova por causas que están siendo investigadas.

Como consecuencia del golpe, el motorista ha sufrido un traumatismo cervical. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuado al Hospital Clínico, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave.

Al lugar también han acudido efectivos de la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas del accidente.