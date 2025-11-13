Herido grave un motorista tras sufrir un accidente en la M-50

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). El principal objetivo a cumplir del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates - Protección Civil es acercar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 50 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente en la M-50, a la altura del kilómetro 30, por el que ha tenido que ser trasladado al hospital con politraumatismos y varias fracturas de hueso.

Los hechos se han producido pasadas las 14 horas, y hasta el lugar de los hechos se han trasladado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima por fracutras en miembro superior derecho, el fémur y la cadera.

Los sanitarios han estabilizado al herido, que se encontraba tendido en la mediana, y lo han trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre, según han informado desde Emergencias Madrid.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para aclarar lo ocurrido, pues por el momento se desconocen las causas del suceso o si otro vehículo ha estado implicado en los hechos.

Emergencias Madrid ha aprovechado la ocasión para recordar que a lo largo de toda la jornada se esperan lluvias en la capital, por lo que han recomendado extremar la precaución la volante, y especialmente si se circula en moto.