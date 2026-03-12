Herido grave un trabajador al caer de un andamio de unos seis metros de altura en Fuenlabrada

Imagen de una ambulancia del SAMUR112 en Campo Real (Foto de archivo) - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Un hombre de mediana edad ha resultado herido grave al caer de un andamio de unos seis metros de altura de una obra situada en la calle Italia de la localidad de Fuenlabrada.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.15 horas de este jueves y como consecuencia de la caída el varón ha sufrido una fractura en la pelvis, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A la llegada de efectivos del Summa 112 el hombre, de entre 30 y 40 años, se encontraba consciente y estable, pero ha sido trasladado en estado grave al Hospital Doce de Octubre.