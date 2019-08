Herido leve el batería de una banda al caer parte del escenario durante un concierto en Serranillos del Valle

Publicado 16/08/2019 20:04:49 CET

Una imagen del concierto homenaje a Queen en las fiestas de Serranillos del Valle donde cayó parte del escenario - AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Parte de los elementos del escenario de las fiestas patronales de la localidad de Serranillos del Valle cayeron anoche durante el concierto de una banda homenaje a Queen, cuyo batería, además del susto, recibió un pequeño golpe y algún rasguño, ha informado el Ayuntamiento en redes sociales.

Los hechos sucedieron poco antes de la última canción. El puente trasero con parte de la iluminación y vídeo se precipitó encima del escenario, "provocando una escena muy desagradable en un concierto que estaba siendo único", ha indicado el Consistorio, que ha confirmado que salvo levemente el batería del grupo, nadie ha resultado herido.

Según ha explicado, la producción completa del concierto (iluminación, sonido, vídeo, etc.) la proporciona y monta una empresa que habitualmente trabaja en la gira del propio grupo, y en la cual su agencia es la encargada de la contratación.

"Es decir, el Ayuntamiento contrató de manera correcta el espectáculo completo, y la responsabilidad ahora será por tanto de sus propios técnicos", ha indicado en el comunicado, aseverando que el escenario cumple con la homologación y la legalidad vigentes eximiendo al ayuntamiento de cualquier responsabilidad al respecto.

"Afortunadamente sólo ha sido un susto que empaña un gran espectáculo donde los artistas generaron un ambientazo en un evento único, en el cual el público estaba disfrutando desde el minuto uno. En Serranillos del Valle nos faltó cerrar esta maravillosa noche con el famoso 'We Are The Champions', pero aquí los verdaderos campeones fuisteis los presentes que pese a este inesperado fin de concierto, despedisteis al grupo como se merecía; con una gran ovación", ha relatado el Ayuntamiento.