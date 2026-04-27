Herido potencialmente grave un joven de 18 años agredido con arma blanca en Madrid

Imagen de archivo de un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga los hechos en torno a una agresión con arma blanca sufrida este fin de semana por un joven de 18 años en Madrid, quien fue trasladado potencialmente grave al hospital tras sufrir un corte en la cabeza y una herida en la espalda por arma blanca.

Los hechos ocurrieron sobre las 22 horas del sábado en la esquina entre las calles Ministriles y Calvario, en la plaza Xosé Tarrío del distrito Centro de Madrid, donde la víctima, un joven ecuatoriano de 2007, se encontraba con su novia cuando fue agredido por un grupo de varias personas.

La víctima sufrió heridas por un golpe con un machete en la cabeza y un pinchazo en la espalda, según han informado fuentes policiales. Desde Emergencias Madrid apuntan que las heridas no revestían gravedad, aunque el joven fue trasladado al Hospital Clínico como potencialmente grave por precaución.