Herido un trabajador tras una caída en la azotea de un edificio comercial en San Sebastián de los Reyes

Evacuado un trabajado tras sufrir una caída en la azotea de un edificio comercial en San Sebastián de los Reyes - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 52 años ha resultado herido potencialmente de gravedad tras sufrir una caída desde una altura de unos 2,5 metros mientras trabajaba en la azotea de una gran superficie comercial en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Los hechos se han producido en torno a las 10.20 horas de este jueves y hasta el lugar se han trasladado Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA112, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, informa Emergencias 112.

A su llegada, el personal sanitario ha atendido a la víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado. Los bomberos, por su parte, han valorado que la mejor forma de evacuar al herido era a través de la fachada de edificio.

Para bajar al herido al suelo a la calle, donde esperaba la ambulancia, los bomberos han tenido que hacer uso de una camilla de vacío asegurando al trabajador junto a un bombero y transportados con la ayuda de una autoescala.

Finalmente, el herido ha sido trasladado por una ambulancia del SUMMA112 al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado como paciente potencialmente grave.