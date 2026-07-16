Heridos por arma blanca dos jóvenes tras una pelea esta madrugada en Sol

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). El principal objetivo a cumplir del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates - Protección Civil es acercar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido esta madrugada a dos jóvenes de apenas 18 años que han resultado heridos por arma blanca tras una pelea ocurrida en las inmediaciones de la céntrica Puerta del Sol, ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 6 horas de este jueves, cuando los sanitarios se han trasladado hasta Sol para atender a un varón de 18 años con un corte en el cuello y en el brazo por los que ha sido trasladado al hospital como potencialmente grave.

Poco después, el Samur-Protección Civil ha atendido a otro joven de la misma edad, aproximadamente, también por herida de arma blanca, si bien en este caso el corte era superficial en el costado. Ha sido atendido y dado de alta en el lugar.

La Policía Nacional se ha hecho cargo la investigación en torno a lo sucedido.