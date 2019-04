Higueras subraya que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver" y que la sanción de la Junta Electoral será para Podemos

Publicado 08/04/2019 14:07:56 CET

La ordenanza impide que el Consistorio acceda previamente al contenido. Ahora el Gobierno municipal abre reflexión para cambiar este artículo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid "no tiene nada que ver" con la proyección de los 'Papeles de Bárcenas' en la Casa de la Panadería este sábado y que la sanción de la Junta Electoral Central será para Podemos.

"Si la Junta Eelectoral Central entiende que hay que poner una multa o hay que hacer algún tipo de actuación será contra las personas que han hecho esa proyección. El Ayuntamiento no tiene nada que ver. Supongo que Podemos en este caso acatará la decisión de la Junta Electoral", ha declarado la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo en un acto por el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Marta Higueras ha insistido a preguntas de los periodistas que el artículo 3 de la ordenanza de Publicidad Exterior "impide que el Ayuntamiento pueda entrar en el contenido de esos actos", lo que se une a "alguna sentencia" que ya ha condenado al Consistorio por entrar en el contenido.

"No podemos entrar en el contenido, de modo que nosotros autorizamos los actos pero no podemos entrar, no sabemos qué se va a proyectar", ha asegurado. El Consistorio va a "aprender de esto" iniciando una reflexión sobre espacios emblemáticos en la línea de no permitir en ellos más que actos y publicidad institucional.

Higueras ha recordado que hasta el momento se han dado autorizaciones a los partidos políticos sin ningún problema, como la recibida por Cs hace dos semanas en la Plaza de la Villa, la de Vox el pasado o la de Podemos este sábado. "La reflexión es si estos lugares tan emblemáticos son el lugar apropiado para este tipo de actos. Supongo que los vamos a preservar para que sólo haya publicidad institucional o actos institucionales", ha reiterado.

En cuanto al recurso presentado por el PP ante la Junta Electoral Central, la primera teniente de alcalde ha señalado que deberá dirigirse "contra las personas que han hecho esa publicidad".

"El Ayuntamiento sólo ha autorizado un acto, como autorizamos todos los actos de los partidos políticos porque no podemos entrar en los contenidos. Lo prohibe nuestra ordenanza de Publicidad Exterior en el artículo 3 y algunas sentencias", ha declarado.

Desde el Ayuntamiento sí sabían quién contrataba, "que era Podemos", pero "no el contenido, como se autorizan montones de actos de todos los partidos". "No hacemos distinción por ideología. Nosotros no hemos hablado con Podemos y si la Junta Electoral decide lo que tenga que decidir supongo que acatarán (en Podemos) lo que tengan que acatar. Supongo que pagar la multa y ya está", ha terminado.