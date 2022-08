Hita (FMM) garantiza que los ayuntamientos acatarán el decreto energético y que "no se restringirá el alumbrado público"

Afea a Ayuso el recurso al TC, aunque lo esperaba porque "critica todo" lo propuesto por el Gobierno central

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha garantizado este miércoles que los ayuntamientos de la región acatarán el real decreto energético y ha recordado que en el mismo en ningún punto se dice que se tenga que "restringir el alumbrado" en la vía pública.

"No tenemos otra opción y nos parece razonable por solidaridad. Pese a lo que se diga, esta medida no afecta a la iluminación pública en absoluto. No tenemos que restringir nada del alumbrado", ha indicado en una entrevista con Europa Press.

Hita ha insistido en que el decreto energético lo único que marca es el rango de temperaturas y que los comercios y edificios oficiales no ocupados "se apaguen a las 22 horas".

Al hilo, ha recalcado que son pocas medidas y que "claro" que las cumplirán las corporaciones locales que "siempre" están "dispuestos a colaborar", especialmente teniendo en cuenta que el objetivo de las mismas es el ahorro del 7% en el consumo del gas pactado con la Unión Europea para hacer frente al "chantaje" de Putin en la Guerra de Ucrania.

Al ser preguntado por el recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el real decreto energético el presidente de la FMM ha asegurado que "lo hubiera presentado ante cualquier proyecto del Gobierno".

"Lo hace así sistemáticamente. Si hubiera tardado más de dos días en el proyecto tras comprometerlo con la UE, hubiera dicho que tardaba en presentar medidas", ha deslizado el también alcalde de Arganda del Rey.

Entiende, además, que desde el Ejecutivo nacional se ha sido "ejemplar" a la hora de contar con las opiniones de los ayuntamientos porque "siempre" que hay una reunión está presente la Federación Española de Municipios y Provincias, como en la del lunes en la que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó el funcionamiento del real decreto.

"Es lo contrario de lo que hace Ayuso, que desprecia a los ayuntamientos y nunca cuenta con ellos para la redacción de sus medidas", ha zanjado el presidente de la FMM.