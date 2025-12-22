Horche (Guadalajara) impulsa una gran plataforma logística "como puente entre Madrid y el este peninsular"

El alcalde de Horche, Manuel Salvador Ruiz - CANAL 33

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manuel Salvador Ruiz, alcalde de Horche, un municipio de Guadalajara situado a algo más de 55 kilómetros de la capital, ha presentado estos días la iniciativa de plataforma logística 'Nova Horche', que ha definido como un "gran puente logístico entre Madrid y la zona este peninsular".

En una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid', el regidor ha destacado la situación "privilegiada y punto estratégico" de la localidad, situada unos siete kilómetros de la ciudad Guadalajara, por su cercanía a la Comunidad de Madrid y a distintos ejes estratégicos de comunicación, lo que permite salida hacia diferentes destinos y facilita un servicio "mucho más rápido y más confortable".

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando mucho en este proyecto logístico, que ha definido como "la pieza clave para el desarrollo estructurado y sostenible" del municipio, insistiendo en que no se busca un crecimiento "descontrolado", sino un desarrollo ordenado. "No nos queremos volver locos", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la importancia de que el crecimiento esté bien planificado.

El regidor ha detallado que la plataforma logística va a generar empleo, fomentar y fortalecer los ingresos municipales y atraer actividades económicas de valor, lo que, según ha indicado, permitirá modernizar el tejido productivo del municipio. La previsión, según ha expuesto en la entrevista, es la creación de más de 3.000 puestos de trabajo, además de contribuir a fijar población joven en Horche.

Asimismo, ha destacado que el proyecto tendrá un impacto que va más allá del ámbito local, beneficiando también a la comarca y a la provincia. En este sentido, ha remarcado que Nova Horche aportará "un valor inmediato a la estrategia provincial", favorecerá el equilibrio del territorio y contribuirá al desarrollo socioeconómico, en línea con la estrategia provincial frente a la despoblación.

UBICACIÓN EXCELENTE

Durante la entrevista, Manuel Salvador ha indicado que la plataforma logística está impulsada por Inespro junto con el grupo Menchero y que se trata de un proyecto compartido con las distintas administraciones públicas, incluida la Diputación de Guadalajara. Y ha añadido que ha trasladado información del plan en relación con iniciativas como la del Puerto Franco, al considerar que Horche está situado "en la puerta de la descarga".

El primer edil ha puesto en valor la ubicación del municipio, destacando la cercanía a la A-2, a Guadalajara y a la conexión Madrid-Zaragoza-Barcelona, así como la proximidad al aeropuerto de Madrid-Barajas, situado a unos 30 minutos, y a la estación de tren de alta velocidad, a dos minutos.

Según ha explicado, estos factores hacen que el sector resulte atractivo, junto a un suelo "no saturado" y "mucho más económico", con costes que, según los estudios revisados, pueden ser "entre dos y cinco veces más económicos" que en otras zonas.

CRECIMIENTO ORDENADO

En relación con el impacto demográfico, Manuel Salvador ha reconocido que el proyecto implicará un crecimiento de población y ha apuntado que el Ayuntamiento es consciente de que los trabajadores que lleguen deberán ser absorbidos tanto por Horche como por los municipios de la comarca.

Por ello, ha detallado que se está desarrollando un sector residencial cercano al municipio, el sector 18, donde ya viven unas 300 personas y para el que existen licencias solicitadas para la construcción de 210 viviendas en una primera fase.

El regidor de Horche ha añadido que ya se está construyendo un centro comercial compuesto por un supermercado y una gasolinera, destacando la importancia de este último servicio para el municipio. Asimismo, ha indicado que el Consistorio ha cedido más de 8.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda pública, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda a vecinos del municipio y a quienes quieran fijar allí su domicilio.

Finalmente, Salvador Ruiz ha insistido en que el desarrollo de la localidad debe preservar su legado, su historia y su patrimonio, y ha asegurado que el crecimiento debe pivotar en torno al propio municipio para que "Horche siga siendo Horche", apostando por un crecimiento progresivo y ordenado.