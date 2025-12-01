El Hospital Santa Cristina acoge este martes su maratón de donación de sangre

Una persona dona sangre - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Santa Cristina acogerá este martes día 2 su maratón de donación de sangre con el objetivo de aumentar las reservas, según han apuntado desde el centro hospitalario.

En concreto, será entre las 9.00 y las 19.00 horas de la tarde en la sala de extracciones situada en la planta baja de su Edificio B del hospital (C/ Maestro Vives, 2).

Los donantes que acudan a donar sangre entrarán en el sorteo de un tapeo para dos personas en 'El Pescaíto' o en 'El Museo del Jamón', dos establecimientos que se ha sumado a esta iniciativa solidaria.

Los requisitos para donar sangre son ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilos, estar sano y no acudir en ayunas al punto de donación.