La hostelería encara un San Isidro de "buen nivel de actividad" con 11% de negocios que esperan aumentar la recaudación

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia en la pradera de San Isidro - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La hostelería madrileña encara un San Isidro de "buen nivel de actividad" con un 11% de negocios que esperan aumentar la recaudación con respecto a la del año pasado, ha identificado la patronal de Hostelería Madrid en un comunicado.

Según el informe de previsión, el 55,5% de los establecimientos consultados espera mantener o mejorar la actividad respecto a San Isidro del año pasado: un 44,4% prevé una actividad similar y un 11,1% anticipa más actividad, mientras que otro 44,4% espera menos actividad que en la edición anterior.

En cuanto a la facturación, el 44,4% de los establecimientos prevé mantener niveles similares a los del año pasado, un 11,1% espera incrementarla entre un 5% y un 10%. Frente a ello, un 33,3% prevé un descenso de entre el 3% y el 5% y un 11,1% anticipa una caída superior al 10%.

Uno de los datos más relevantes del informe es la contención de precios ya que el 88,9% de los negocios afirma que mantendrá sus tarifas durante el puente, frente a un 11,1% que prevé aplicar alguna subida.

El 55,6% de los establecimientos mantendrá el mismo equipo durante el puente, mientras que el 22,2% reforzará plantilla. La disponibilidad de personal aparece como la principal preocupación del sector, señalada por el 66,7% de los negocios consultados. Le siguen la meteorología, con un 55,6%, y las compras y provisiones y la gestión de terrazas, ambas con un 33,3%.

Respecto al perfil de cliente esperado, los hosteleros prevén una afluencia diversa, con presencia de vecinos, familias, turistas nacionales, turistas internacionales y clientes habituales. También se espera impacto de asistentes a conciertos y actividades festivas, aunque con mayor incidencia en los negocios más próximos a los principales escenarios de San Isidro.

TERRAZAS

Entre las medidas que más ayudarían al negocio hostelero durante estas fechas, los establecimientos destacan especialmente el apoyo a terrazas, señalado por el 44,4%, seguido de la flexibilidad horaria, con un 33,3%. También se mencionan otras medidas como mayor información previa sobre cortes, refuerzo de la seguridad o actuaciones específicas en las zonas de mayor afluencia.

Desde Hostelería Madrid se prevé que la actividad se concentre en tres grandes momentos de consumo, el aperitivo y la comida familiar, el tardeo previo a conciertos y verbenas, y las cenas y copas vinculadas a la salida nocturna.

Los establecimientos con mayor potencial serán aquellos situados en el entorno de la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Plaza Mayor, La Latina, Matadero-Legazpi y Madrid Río, especialmente si cuentan con terraza, servicio ágil, oferta de raciones, menú castizo, vermú, desayunos, meriendas y capacidad para atender clientes sin reserva.

COMPORTAMIENTO DESIGUAL EN LOS BARRIOS Y EL TIEMPO

El calendario también presenta un comportamiento desigual por zonas. Al tratarse de una festividad local de Madrid capital, algunos barrios residenciales podrían registrar una menor presencia de vecinos por las escapadas del puente.

Sin embargo, el hecho de que el festivo no afecte al conjunto de municipios de la Comunidad de Madrid favorece que muchas familias del área metropolitana se desplacen a la capital para disfrutar de la programación festiva.

A este contexto se suma una previsión meteorológica que, "en general, será favorable para el consumo en terraza y el tránsito peatonal". En concreto, para los días centrales se esperan máximas de entre 16 y 22ºC en Madrid, con una jornada de viernes algo más fresca y posibilidad de algún chubasco por la tarde, con un sábado y domingo con temperaturas más suaves.

"San Isidro es una de las grandes citas del calendario madrileño y la hostelería vuelve a ejercer como punto de encuentro de vecinos, familias y visitantes. Este año, al caer la festividad en viernes, esperamos un puente de tres días con buen comportamiento en las zonas de mayor programación festiva, especialmente en terrazas, bares de tapeo, restaurantes con oferta castiza y locales preparados para absorber consumo informal y familiar", han señalado desde Hostelería Madrid.