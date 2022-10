Hosteleros madrileños reclaman abrir las terrazas de Centro hasta medianoche durante la campaña de Navidad

En la actualidad cierran a las 23 horas sin distinción de zona

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros de Madrid han reclamado este martes poder abrir las terrazas del centro de la capital, situadas en Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), hasta la medianoche al menos durante la campaña de Navidad.

Así lo han manifestado tanto el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio, como la chef Pepa Muñoz, que han coincidido en la plaza de Salvador Dalí, en Goya, por el Día de la Hostelería.

Las terrazas del distrito Centro deben cerrar a las 23 horas sin distinción de barrios ni zonas. Durante el "periodo estacional", del 15 de marzo al 15 de octubre, el centro está dividido en zonas de protección acústica baja, media y alta con horarios diferentes entre sí. Si bien, no hay ninguna distinción en la temporada de invierno, obligando al cierre de los veladores a la misma hora.

Aparicio ha hecho hincapié en que esta ZPAE alcanza 472 hectáreas "donde se concentra la actividad cultural principal de Madrid" y que "por un acuerdo de la anterior legislatura, obliga a cesar el servicio a las once de la noche".

Tal y como ha indicado, "está en juego la viabilidad de muchos locales y no tiene sentido que no se puedan sentar a las once de la noche en una terraza en Madrid por una norma arbitraria". A renglón seguido ha defendido que "las doce de la noche es un horario de conciliación absoluta, de sentido común" y que "se acordó con los vecinos en su momento".

"Se presenta un otoño frío, complicado, y no podemos restringir dar más facilidades a los madrileños. Este es un tema que es normativa de ZPAE, y se está cogiendo esa hora", ha clamado.