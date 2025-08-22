El Imidra ofrecerá desde septiembre 36 cursos de formación en los sectores agropecuario, agroalimentario y forestal

Archivo - Vacas en las instalaciones de ganado del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), Centro de Transferencia Tecnológica "La Chimenea", cuya actividad continúa por ser imprescindible, el día en el que - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) ofrecerá a partir de septiembre 36 cursos y jornadas gratuitas para la formación del sector agropecuario, agroalimentario y forestal.

Este 2025, se han convocado 1.500 plazas, con un total de 1.100 horas didácticas. A partir de septiembre comenzará una segunda oleada de propuestas, que se celebrarán en distintos municipios, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se dirigen tanto a particulares como a personas que tengan una explotación agraria o estén ligadas profesionalmente al medio natural con el fin de apoyar a los profesionales y modernizar el sector agrario, a través del conocimiento y la innovación.

La nueva oferta incluye temáticas como cultivo hidropónico (que prescinde del suelo como medio de sustento para las raíces); manejo de perros pastores en ganadería; aplicación y manejo de fitosanitarios (desde nivel básico hasta fumigador); olivicultura; utilización de plantas aromáticas y aceites esenciales; contabilidad agraria; injerto y poda de viñedo, o elaboración y cata de aceite de oliva virgen extra. Además, incluye sesiones en el ámbito alimentario como el desarrollo de nuevos productos cárnicos y lácteos o la obtención de cerveza sin alcohol.

En el área agrícola explica el mantenimiento de maquinaria; cómo afrontar plagas y enfermedades en cultivos hortícolas o la técnica de poda en frutales, y en el ganadero, muestra la innovación en monitorización sanitaria; el uso de collares de vallado virtual y entrenamiento de ganado; la poda forestal o el empleo de herramientas digitales para el manejo regenerativo de pastos en ganaderías autóctonas.

La información referida a estos cursos, así como la manera de inscribirse, está disponible en el portal corporativo 'Cursos sector primario'. Este programa está cofinanciado por el Gobierno regional, la Administración General del Estado y la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), enmarcado en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).