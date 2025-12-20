Inaugurada en Matadero Madrid una nueva edición de 'Madrid, Navidad de Encuentro' con una amplia programación cultural

'Madrid, Navidad De Encuentro', En Matadero - AYUNTAMIENTO DE MADRID

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado este sábado en Matadero Madrid la séptima edición de 'Madrid, Navidad de Encuentro', un espacio que cuenta con un amplia oferta cultural y de ocio para todos los públicos.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la programación incluye conciertos, talleres, juegos, espectáculos, cine, una zona dedicada a la gastronomía e instalaciones al aire libre para los más pequeños.

La propuesta musical para todos los públicos contará con los conciertos diarios de artistas y bandas como SP Big Band, Swing Engine Street Sextet, Spin Gospel, Roni Di Capo, Luli Bono, Naked Family, Soulift, Dubbi Kids, Trío Bravo, Del Toro Blues Band, The Groove Family y Combo Batanga, entre otros.

La oferta de actividades se amplía a juegos, espectáculos e instalaciones interactivas, como 'Microshakespeare', de la compañía Toti Toronell (de 12.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 19.30 h); 'Los amigos de Crusó y L'atelier', de la compañía Toc de Fusta (de 12.00 a 15.00 h y de 17.00 a 20.00 h); 'El café del sombrerero loco', de la compañía Picto Facto (de 12.00 a 20.00 horas), o 'La Caravana del Dr. Masterfil', de la compañía Eudald Ferré & Cia. Passabarret (de 12.00 a 15.00 h y de 16.30 a 19.30 h).

Los asistentes tendrán también la oportunidad de visitar el emblemático Teatro de Autómatas del Ayuntamiento, edificio del patrimonio cultural madrileño construido en la década de 1940 (de 12.00 a 15.00 h y de 16.30 a 20.00 h).

Asimismo, la programación incluye ciclos cinematográficos que, en esta edición, tienen a la Navidad como hilo conductor. La selección para público adulto reúne títulos de géneros como la comedia, el terror, el cine de acción o el romanticismo, firmados por directores de todas las épocas, como Lubitsch, Kubrick, Capra, Ford, Anderson, Gerwig o Haynes (del 20 de diciembre al 4 de enero, a las 20.00 horas).

Además, la propuesta de Cineteca Madrid para todos los públicos presenta Navidad en familia, un ciclo que reúne clásicos de la animación, con obras de Hayao Miyazaki, Tim Burton o Wes Anderson (del 23 de diciembre al 4 de enero, a las 18.00 horas).

También destacan los espectáculos de artes escénicas para público familiar, con propuestas como 'Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens)', de las compañías COMA14 y Société Mouffette (del 20 al 30 de diciembre, con pases cada hora de 11.30 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h), o 'Boira', de Aina Gimeno (días 27 y 28 de diciembre, a las 18.00 horas).

Otra propuesta es la exposición con pases teatralizados 'El Arca de Neo-Miremos la realidad con nuevos ojos', de Théâtre de l'Alambre-Didier Maes (del 21 al 29 de diciembre, de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas, con pases escenificados a las 12.30 y 17.00 h), o los teatros de títeres y actores 'Aventuras de Don Quijote', de El Retablo (3 de enero, a las 12.00 y a las 17.00 horas), o 'El guardián de los cuentos', de La Tartana Teatro (4 de enero, a las 12.00 y a las 17.00 h).

A ello se suman espectáculos de narración oral para todos los públicos y talleres creativos de adornos, tarjetas y regalos navideños, cómic, escultura o cuentos, así como una pista de hielo, que funcionará cada día a partir de las 18.00 horas.

'Madrid, Navidad de Encuentro' se puede disfrutar desde este sábado hasta el 4 de enero, de 11.30 a 20.30 horas, excepto los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, que estará cerrado.