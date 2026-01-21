Incautados más de 60 abonos de reventa en la previa del Real Madrid-Mónaco de Champions

Archivo - Fachada del Estadio Santiago Bernabéu - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha incautado un total de 63 abonos del Real Madrid en la previa del partido de Champions League contra el Mónaco, disputado en la víspera en el Santiago Bernabéu, y que se estaban vendiendo por una misma persona a un precio de entre 200 y 2.000 euros.

La incautación se produjo el lunes en un establecimiento de la calle Marceliano de Santa María, en las inmediaciones del Bernabéu, a donde los agentes acudieron para realizar una inspección de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) con motivo del partido de fútbol.

Una vez en el local, normalmente frecuentado por aficionados madridistas en los días de partido, los agentes municipales se percataron de la presencia de una persona que estaba vendiendo los abonos en este establecimiento, según han informado desde la Policía Municipal de Madrid.

Esta persona había contactado previamente con los verdaderos propietarios de los abonos, quienes estipulaban un precio de venta al que había que sumar una comisión de unos 200 euros para la persona encargada de la reventa, según informaciones adelantadas por 'ABC'.

Como ocurre en otras ocasiones en que se incautan abonos que están siendo revendidos, estos son reenviados al club, que decide entonces si estudia los casos, pudiendo llegar incluso a la retirada del carné. El pasado octubre la Policía Municipal incautó 280 abonos en la previa del 'Clásico' contra el Barcelona.