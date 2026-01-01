Un incendio afecta a varias naves industriales que almacenaban asientos de aviones en Vicálvaro

Archivo - Varios bomberos de Madrid. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS -

Un incendio declarado esta madrugada ha afectado a varias naves industriales que almacenaban asientos de aviones en la calle Boyer, en el distrito de Vicálvaro de la capital, ha informado Emergencias Madrid.

Tras recibir el aviso los servicios de emergencias, se han desplazado hasta el lugar de las llamas quince dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Los efectivos han contado con el apoyo de drones de la Policía Municipal para facilitar información en tiempo real sobre la evolución del fuego y las condiciones de seguridad en la zona.

Según apunta Emergencias Madrid, el incendio ha provocado daños materiales de consideración, aunque no se han registrado heridos. Las causas del suceso están siendo investigadas.