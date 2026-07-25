El incendio de la sierra oeste mantiene los cortes de tráfico en trece puntos de una decena de carreteras

Humo de incendio foresta, en Chapinería - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de la sierra oeste madrileña mantiene cortes de tráfico a primera hora de este sábado en trece puntos de una decena de carreteras de la red viaria regional.

Así, la M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado, está cortada en ambos sentidos, como la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, en Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo.

El corte es total en la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias, lo mismo que en la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

La M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada en sentido creciente. La M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería y hasta Colmenar del Arroyo, se encuentra cortada en sentido decreciente.

En la M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, tiene el tramo cortado y la M-512, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, se encuentra cortada en sentido ascendente.

Ya en la M-501, a la altura del kilómetro 34, en Colmenar del Arroyo, está cortada en sentido ascendente. El corte es total en la M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, idéntica situación a la de la M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

La M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600, está cortada en sentido ascendente y la M-521, entre los kilómetros 23 y 29, entre Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, se encuentra cortada en sentido descendente.