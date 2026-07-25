Los incendios de Madrid han avanzado poco esta noche y han bajado mucho la intensidad

El humo de un fuego cercano sobrevuela una antena de la NASA, a 24 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios en Madrid "han avanzado poco" durante la noche y "han bajado mucho la intensidad", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, ha beneficiado mucho la lucha contra los incendios forestales, según han indicado las mismas fuentes.

La jornada de este sábado presenta un escenario meteorológico especialmente complejo, ya que a partir de las 10.00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

El fuego que arrasa la esquina suroeste de la Comunidad de Madrid y ya ha calcinado más de 6.000 hectáreas y continúa activo. El Ministerio del Interior cifró anoche en más de 60.000 las personas evacuadas o confinadas entre Madrid y Ávila