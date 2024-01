La incidencia de la gripe en la región va en aumento y alcanzará su pico la próxima semana

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe en la región va en aumento, con 180 casos por 100.000 habitantes actuales, con la previsión de que alcance su pico la próxima semana, tras las interacciones de las fiestas de Reyes, ha indicado la consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute.

Tras la visita al centro coordinador del Summa112 en el Hospital Zendal, Matute ha señalado que la incidencia del Covid-19 es estable y la gripe "no reviste mayor gravedad ni mayor necesidad de ingresos", afectando especialmente a población mayor de 80 años con otras enfermedades". De hecho, ha indicado que no está aumentando la presión hospitalaria, ya que "no ha habido que suspender ingresos programados de cirugía ni de otra actividad".

En términos globales, la consejera, tras la monitorización hora y hora y hospital por hospital, ha contado que las urgencias en las últimas 24 horas han sido 11.000 urgencias, pocas de ellas de gravedad.

"Están aumentado pero no exponencialmente que lleguen a producir un colapso en el servicio ordinario del hospital. Hemos reforzado porque el personal está vacaciones y también cogen infecciones respiratorias. Estamos encima de controlar estas variables en estas fiestas", ha asegurado.

Matute ha recordado que la incidencia es general de infecciones respiratorias es general, pero afecta más a los mayores y niños porque tienen mayor vulnerabilidad, "son los que más se contagian y los síntomas pueden ser más aparatosos". "Especialmente los mayores, ya que una infección respiratoria les puede desequilibrar otras enfermedades que tengan de base", ha apuntado.

"Son los que más necesitan nuestro cuidado y protección a través de las vacunas, pero también manteniendo las medidas de higiene, lavado de manos, mascarilla para las persona que tienen síntomas y no relacionarte con resto de familiares, sobre todo los más frágiles", ha remarcado.

La titular regional de Sanidad ha dado las gracias también durante su visita a los profesionales sanitarios de hospitales y servicios de urgencias quienes están atendiendo todos los requerimientos de la población, "que supone un aumento de la actividad, sobre todo en las fiestas.