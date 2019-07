La incidencia del incendio de Cadalso (Madrid) ha sido muy irregular, con zonas arrasadas y otros que apenas han ardido

Actualizado 01/07/2019 15:20:11 CET

Zonas quemadas y otras sin afección en el incendio de Cadalo de los Vidrios (Madrid) COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia del incendio forestal que afecta a las localidades de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real, ha sido muy irregular, con zonas arrasadas totalmente por las llamas y otras en las que apenas han ardido.

Así lo han confirmado este mediodía durante una visita a áreas afectadas por el fuego el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que junto al director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad (ASEM), Carlos Novillo, y otros responsables de la extinción.

"Afortunadamente, no toda la superficie ha tenido el mismo efecto del fuego. Estamos viendo una zona en la que no ha tenido impacto de ningún tipo, salvo el de la elevación de las temperaturas, y otras my afectadas. Zonas en las que el monte bajo, pasto, tronco y copas de árboles en perfectas condiciones y otras que han sido otras arrasadas en su titularidad", ha dicho Rollán.

El titular del Ejecutivo regional, que ha contado que han visto la "imagen agradable pese al incendio" de dos ciervos cruzando la carretera, ha informado de que aunque esté perimetrado el incendio todavía no lo dan por estabilizado ni por controlado, ya que queda un foco muy activo en la falda norte de Peña Cenicientos.

"Estamos intentado terminar con la llamas. Hemos verificado el resto de las zonas, que están más aseguradas. Se puede garantizar que el perímetro está asegurado. En el entorno del cámping, donde varias personas fueron desalojadas, ahora está en una razonable situación de normalidad. Ahora hay que seguir esperando que vaya avanzando la jornada y esperando poder indicar que el fuego está controlado y estabilizado", ha añadido Rollán.

Asimismo, confía en el buen trabajo de los medios aéreos aunque ha indicado que los bomberos permanecerán toda la semana en la zona porque la superficie es muy amplia y temperaturas muy elevados, con vientos importantes, sobre todo en las zonas con altitud.

El titular del Ejecutivo autonómico también ha aclarado que las labores de investigación corresponden a la Guardia Civil de Toledo. "Para mi conciencia será agradable que esto se deba a las altísimas temperaturas y que el factor humano no tuviera incidencia de ningún tipo porque las consecuencias han sido terribles".

También a preguntas de los periodistas, Rollán ha indicado que los vecinos han podido estar tranquilos "desde el minuto 1" del incendio porque se creó un cinturón de protección para que ninguna vivienda de estos tres municipios se vieran afectadas. "Gracias a la ejemplar labor de los miembros del operativo se ha conseguido que ninguna vivienda han sido pasto de las llamas", ha concluido.