"Incógnita" estatal impide cuantificar subida salarial de Almeida y ediles, con 2% de 2025 que no se ha podido aplicar

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha achacado a la "incógnita" del Estado que impide cuantificar subida salarial alguna en la retribución del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y los concejales de la Corporación, con un 2% de 2025 que no se ha podido aplicar hasta la fecha.

"Es una incógnita. Nosotros, por ejemplo, este año habíamos previsto un 2% de (subida de) retribución de todo el personal pero no se ha podido aplicar porque no ha habido Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni ningún decreto por parte del Estado que diga 'lo pagamos'. Con lo cual, no sé lo que pasará el año que viene", se ha sincerado Hidalgo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se ha presentado el proyecto de presupuestos de 2026.

La delegada ha indicado que, "cuando se fije por parte de la Administración general del Estado cuál debe ser la retribución que se aplique a los funcionarios y a los trabajadores municipales, se aplicará adecuadamente" pero por el momento "es una incógnita", motivo por el que no se ha atrevido a aventurar una cifra.

"No quiero dar ninguna cifra ya que este año teníamos un 2% presupuestado y hasta la fecha, no sé si saldrá algo de aquí al 31 de diciembre, no hemos podido hacer frente a ese impacto", ha ahondado, después de hacer un repaso por otras "incógnitas" ante la falta de PGE y que impiden que ayuntamientos y comunidades puedan diseñar sus cuentas "desde la certidumbre, que es algo que en economía es muy importante".

Entre esas incógnitas, Hidalgo ha incluido las entregas a cuenta por parte del Estado. Es por eso que desde el Gobierno municipal han aplicado las reglas fiscales de forma "muy prudentes" para hacer frente a "la irresponsabilidad del Gobierno de la Nación", denunciada públicamente también desde la Federación Española de Municipios (FEMP), "por todos los ayuntamientos, independientemente del color o signo político".

Según el Portal de Transparencia municipal, el sueldo del alcalde en 2024 era de 115.419,42 euros. En la versión regional, el portal fija el de la presidenta de la Comunidad en 103.090,32 euros. En el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de 90.010,20 euros brutos teniendo en cuenta que los PGE llevan prorrogados desde 2023.