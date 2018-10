Inés Madrigal llevará al Supremo la absolución del doctor Vela y cree que el tribunal no ha sido "valiente"

Publicado 08/10/2018 13:03:06 CET

"Mi madre estará muy contenta. Su verdad es un triunfo", dice

Inés Madrigal, la mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados en España, recurrirá la sentencia absolutoria del doctor Eduardo Vela, un fallo ante el que ha asegurado que está "contenta" pero que sin embargo le ha dejado una sensación "agridulce" al no haber condena por estar los delitos prescritos.

Así lo ha anunciado tras conocer el fallo dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, de cuyo tribunal ha dicho que no ha sido "valiente" porque no se "ha tirado al barro" al no entrar en el fondo del asunto por considerar prescritos los delitos de detención ilegal, suposición al parto y falsedad documental.



Inés Madrigal nació en junio de 1969 en la Clínica San Ramón. Fue un "regalo" de Vela a su madre adoptiva, que falleció en 2013 en medio del proceso penal. Con 18 años, sus padres le confesaron que era adoptada y en 2010, su madre le contó la verdad detrás de su nacimiento.

"Estamos ante un hito a nivel europeo, quizá a nivel mundial. Es la primera sentencia del tema de los bebés robados. Y se reconoce que sí que hubo robo, que sí me arrebataron a mi madre y ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo y es que le han absuelto. Creemos que es un gran paso aunque está el tema de la prescripción. Que es lo que no nos cuadra", ha señalado Madrigal ante decenas de periodistas.

Tras afirmar que el fallo le ha dejado "una sensación agridulce", ha subrayado que está contenta ya que se reconoce que Eduardo Vela "hizo lo que hizo". Además, ha querido dejar claro que ella conoce en 2010 que había "una red de compraventa" de recién nacidos. "Es mi único reproche".

DE este modo, ha destacado que acudirá al Tribunal Supremo porque tiene "la obligación de ello", ya que quiere que esta sentencia sea un trampolín para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la prescripción y cree jurisprudencia ante esta cuestión sobre la que hay resoluciones diversas. "Hay mucho Derecho Internacional que habla de desapariciones forzosas y está firmado pro España. El Supremo tiene ahora la pelota sobre su tejado.

Además, ha tenido un recuerdo para su madre, quien falleció en medio del proceso judicial en diciembre de 2013. "Hoy donde quiera que esté, estará muy contenta. Llevaba muy mal que la dejaran por mentirosa. Por ese lado, esta verdad es un triunfo.

Guillermo peña, su abogado, ha insistido en que irán al Supremo, ya que no han llegado "hasta aquí para nada". "No estamos de acuerdo, pero es la primera sentencia en la historia que considera probado que se entregó a una niña con una filiación falsa", ha aseverado el letrado, quien se ha mostrado convencido de que lograrán esquivar todos los obstáculos que se les ponga por delante.