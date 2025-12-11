Infinito Delicias se inaugurará este sábado con cultura, cocina, sostenibilidad y regeneración urbana entre vecinos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), durante la presentación del Espacio Infinito Delicias - EUROPA PRESS

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espacio Infinito Delicias abre sus puertas a partir de este sábado, en la calle Juana Doña, 5, con una jornada de puertas abiertas, que reúne cocina, sostenibilidad, innovación social y regeneración urbana entre vecinos en un edificio de 2.700 metros cuadrados.

El espacio está impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, que han hecho que Infinito Delicias naciera como espacio de "pensamiento, arte y experimentación social, desde su arquitectura bioclimática hasta su modelo de programación colaborativa".

"El espacio ha transformado una instalación industrial en un lugar de referencia y de encuentro en el ámbito de la cultura, del arte, de la educación sostenible y de la innovación", ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha intervenido este jueves en su presentación.

En este sentido, el primer edil ha añadido que no es un centro de actividad económica, como podía ser cuando se inauguró la instalación, sino son "centros de debate y de pensamiento, de cuestiones que están en el objeto central de lo que son las sociedades hoy en día" y de las cuestiones que son las que permiten también progresar "como sociedad", y ser "centro de actividad y centro de vida".

"La transformación que se ha llevado a cabo en el edificio, con todos los criterios y los más exigentes criterios en materia de sostenibilidad, ya sea desde el punto de vista de los elementos constructivos y de los elementos de energía", ha subrayado Almeida.

Asimismo, ha puesto en valor el espacio, por ser un centro "abierto al barrio, abierto a los vecinos de Delicias y del conjunto de la ciudad de Madrid". "Un espacio que quiera hacer de sí mismo el encuentro, la reflexión, la visión compartida, el progreso común desde la cordialidad, es un lugar en el que todos nos podemos reconocer, pensemos lo que pensemos, tengamos la visión que tengamos todos, un lugar en el que podemos tener nuestro sitio, porque aquí todo fluye", ha concluido el regidor.

UN NUEVO 'TERCER ESPACIO' PARA MADRID

Infinito Delicias se inspira en "la idea de los terceros espacios, ni casa ni trabajo, sino un territorio intermedio donde la ciudadanía pueda encontrarse, aprender, cocinar, investigar y crear en comunidad", ha señalado el promotor, que ha añadido que es un lugar donde los encuentros "ocurren de manera natural, donde se cruzan disciplinas, generaciones y miradas".

"Así concebimos este lugar, no como un edificio especializado, sino como un espacio dispuesto a dejar entrar lo inesperado, un espacio donde todo fluye", ha subrayado la presidenta de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Marina Nahmias.

En esta línea, el director del proyecto, Francesco Cingolani, ha relatado que es un lugar que "no teme al silencio ni a la incertidumbre, porque entiende que ahí empieza la creación".

UN LABORATORIO URBANO

El espacio ha sido definido como "un laboratorio urbano" con cinco cocinas experimentales y laboratorios gastronómicos, para proyectos de alimentación sostenible, grabaciones, showcookings y programas educativos.

También, es un espacio cultural y de participación con salas para talleres, encuentros, conferencias, residencias artísticas y científicas.

Y por último, cuenta con un patio ciudadano y restaurante Unmar, con huertos urbanos y con un nuevo restaurante basado en un nuevo concepto de cocina mediterránea sostenible.

UNA ROMERÍA PARA SU INAUGURACIÓN

La programación de inauguración incluye exposiciones y proyecciones, tapeos populares, conciertos y performances y, como acción central del día, la Romería de las Delicias, concebida por el reconocido artista Antoni Miralda.

Esta romería invita a recorrer el Paseo de las Delicias desde el Patio Nouvel del Museo Reina Sofía hasta el edificio Infinito Delicias, en la Calle Juana Doña.

"Más que una procesión, es un paseo ritual, que transcurrirá por las aceras, compartiendo el espacio con los habitantes del barrio, uniendo arte, música y vida cotidiana", ha señalado la Fundación en un comunicado.

El cortejo estará formado por una banda de música del barrio --principalmente por instrumentos de viento-- y los portadores del Sant Stomak, icono festivo creado por Miralda para rendir tributo a la "buena digestión, al alimento y al cuidado colectivo".