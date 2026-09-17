Inma Sanz pide al delegado que no "eche balones fuera" y defiende el trabajo municipal en Peña Gorbea y Parque Paraíso

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que no "eche balones fuera" ante los problemas de seguridad en Peña Gorbea y Parque Paraíso y ha defendido el trabajo realizado por el Ayuntamiento en materia social y de atención a las adicciones.

"Lo de siempre del delegado del Gobierno. En vez de asumir sus competencias y dar una respuesta a los ciudadanos, trata de mandar a otro sitio las responsabilidades", ha reprochado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al ser preguntada por la petición de Martín para que el Ayuntamiento y la Comunidad refuercen los servicios sociosanitarios en estas zonas.

La vicealcaldesa ha sostenido que tanto en Peña Gorbea, en Puente de Vallecas, como en Parque Paraíso, en San Blas-Canillejas, existe "un problema de seguridad". En el segundo caso, lo ha relacionado "fundamentalmente" con el tráfico de drogas y los narcopisos.

"Los vecinos quieren soluciones al problema de inseguridad que tienen, que además no es una percepción o una sensación subjetiva, sino una situación real de lo que allí ocurre", ha afirmado, para luego reclamar "soluciones reales de seguridad", entre ellas el cierre de los narcopisos.

El delegado del Gobierno visitó esta semana Peña Gorbea para evaluar el dispositivo policial, cuyos resultados valoró positivamente, aunque reclamó un "esfuerzo parejo" de los servicios sociosanitarios municipales y autonómicos para atender las situaciones de drogodependencia, sinhogarismo e insalubridad.

DEFIENDE EL REFUERZO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Frente a estas declaraciones, Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento está cumpliendo con sus competencias y ha enumerado las medidas desarrolladas durante los últimos meses.

En el caso de Peña Gorbea, ha recordado el centro municipal de atención a las adicciones próximo al bulevar, mientras que en San Blas-Canillejas se está desarrollando un servicio de proximidad.

También ha destacado los programas de mediación comunitaria y el incremento de la red de recursos municipales para las personas sin hogar. "Todos estos programas los hemos incrementado a lo largo de los últimos meses. No necesitamos que venga el delegado del Gobierno a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestras competencias", ha remarcado.

La vicealcaldesa ha garantizado que el Consistorio continuará reforzando, "en la medida en que sea necesario", la atención a las adicciones, los servicios sociales, la mediación comunitaria y los dispositivos de proximidad.

No obstante, ha insistido en que estas actuaciones no pueden servir para desviar la atención sobre los problemas de seguridad. "Que no eche balones fuera. En Parque Paraíso y en Peña Gorbea hay un problema de seguridad", ha recalcado.

Sanz ha señalado que la seguridad es una responsabilidad del Estado en la que el Ayuntamiento colabora y ha emplazado a Martín a atender las reclamaciones vecinales. "Que se ocupe de atender las demandas de los vecinos y deje de mandar a los demás las responsabilidades que no les competen", ha concluido.

En cuanto a las cámaras de videovigilancia previstas para ambas zonas, Sanz ha indicado que su llegada está programada para finales de año. El Gobierno municipal anunció en enero la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia en Parque Paraíso y la ampliación del existente en Peña Gorbea, donde ya funcionan 25 cámaras desde marzo de 2021.