Inma Sanz ve "indignante" el uso de los poderes del Estado para "una campaña de acoso y derribo" contra Ayuso

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha afirmado este miércoles que es "verdaderamente indignante e intolerable" la utilización de los poderes e instituciones del Estado contra un adversario político, "esa campaña de acoso y derribo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

Preguntada por este asunto por los periodistas tras informar del dispositivo de seguridad y emergencias del Ayuntamiento para esta Semana Santa, a Sanz le parece "absolutamente intolerable, con filtraciones por parte de la Fiscalía General del Estado y con utilización de datos de la Hacienda, de la Agencia Tributaria" la supuesta campaña contra Ayuso.

"Si no queremos acabar como una dictadura chavista, creo que hay límites y líneas rojas que no se debían haber traspasado nunca, y a partir de ahí poco más tengo que decirle, hablamos de un asunto que afecta a un particular, que no afecta a la gestión de la Comunidad de Madrid y que ni siquiera afecta a la presidenta regional, por lo tanto yo no me voy a pronunciar sobre asuntos de particulares ni de esta persona ni de cualquier otra".

Respecto a la seguridad en la casa de Ayuso, Sanz ha recordado que eso le compete a la Policía Nacional y considera "grave" si le han denegado la vigilancia 24 horas porque "estamos viendo situaciones que afectan a la seguridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid".