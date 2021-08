Inmaculada Sanz reprocha a Rita Maestre su "sectarismo" y a Mercedes González ser "brazo político de Sánchez en Madrid"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reprochado este martes a la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, su "sectarismo total y absoluto"; y a la delegada del Gobierno, Mercedes González, que sea el "brazo político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la capital.

En una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, Sanz se ha referido así a Maestre por "poner en cuestión a estas alturas" a Nacho Cano y a su proyecto de poner en marcha un recinto cultural en el distrito Hortaleza a través de una cesión de la parcela sin concurso. "Es un proyecto que aporta y vamos a estar aquí en todo lo que aporte. Además, la parcela tiene un canon, no es gratuita, un tipo de cesión que sí hacía el otro equipo de Gobierno a organizaciones afines", ha indicado.

La también portavoz del Gobierno municipal ha señalado que con esta actuación se trata también de "descentralizar la cultura" para que no esté toda en el centro, lo que entiende es "positivo" para que la ciudad tenga en distintos puntos producción artística".

Respecto a las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, en las que ha tachado al alcalde José Luis Martínez-Almeida de ser "un señor que hace chascarrillos", entre otras, Inmaculada Sanz se ha mostrado "sorprendida y le ha pedido que "se dedique a ser la delegada del Gobierno y no el brazo político de Sánchez en el ámbito político". "Para eso están otras instituciones. No creo que sea su posición. No estuvo muy acertada y la recomendaría que se centrara en faceta institucional y no en oposición", ha añadido.

ORDENANZA DE MOVILIDAD

Respecto a la futurible aprobación de la Ordenanza de Movilidad de la capital, la concejal ha insistido en que el Ejecutivo municipal está manteniendo contacto para aprobar su ordenanza "y conseguir que la movilidad sea más inteligente". "Incluye muchas cosas que van a mejorar la movilidad y una hoja de ruta de la neutralidad climática. Sobre todo también dando alternativas, algo que reprochábamos al equipo anterior", ha apuntado.

Ahora, según ha indicado Sanz, se encuentran en fase de enmiendas y en negociación con todos los grupos políticos, que cuando cada uno tiene que mostrar sus prioridades. En este sentido, ha señalado que hay "cierta predisposición" del grupo de Recupera Madrid para aprobar esta ordenanza, pero ha insistido que todavía están en una fase "incipiente" de negociación y la reuniones más formales tendrán lugar en los próximos días.

La portavoz del Ayuntamiento considera que la ordenanza "es lo que Madrid necesita" en materia de movilidad y medio ambiente y esperan contar con todos los apoyos posibles. "Son cosas de suficiente entidad para que todos los grupos pudieran apoyarla", ha insistido.