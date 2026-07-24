Inquietud y un llamamiento a la calma: municipios afectados por incendios abren instalaciones y piden no difundir bulos

1106327.1.260.149.20260724112440 Tres coches de la Guardia Civil, a 23 de julio de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). Otro incendio forestal, independiente del originado en Almorox (Toledo) ayer, se ha declarado este jueves en el municipio madrileño de Villa del Prado - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios madrileños afectados por los tres incendios simultáneos en la Comunidad de Madrid siguen abriendo instalaciones para ayudar a los vecinos que han tenido que ser evacuados, como los de Aldea del Fresno o de la urbanización El Encinar del Alberche en Villa de Prado, mientras piden mantener la calma y no difundir bulos ante la inquietud de los afectados y los trabajos de los servicios de emergencias.

Una de las vecinas evacuadas de El Encinar del Arberche ha afirmado que pese a estar "un poco inquieta" y ser una "situación incómoda y desagradable" se encuentran bien. Otros han trasladado la "inquietud" que sienten ante la falta de información pese al buen trato. "Lo que nos vamos a encontrar es sin luz y sin agua aunque la casa esté bien porque el trasnformador se ha quemado", ha afirmado uno de ellos.

"Salí de casa porque me llamaban, me volví para atrás y vi una llamarada de diez metros", ha asegurado Chari. Otros han expresado también cómo vivieron su desalojo y su preocupación por sus viviendas. "No nos están diciendo nada", han lamentado.

El Gobierno de España ha solicitado esta misma mañana a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta, a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para la extinción de los incendios que están afectando al país, especialmente a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid seguían sin estar perimetrados ni controlados, pese a la efectividad de los trabajos nocturnos, según fuentes de los servicios de emergencias regionales. Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME.

Uno de los más afectados ha sido Aldea del Fresno. En un bando municipal, el alcalde, Alberto Plaza, ha informado de que todos los vecinos evacuados deben permanecen fuera del municipio durante toda la noche. "Bajo ninguna circunstancia se permitirá el regreso a las viviendas ni el acceso al casco urbano hasta nuevo aviso por parte de las autoridades de emergencia", ha señalado.

Además, informa de que quienes se encuentren desplazados en los municipios vecinos, así como en otros puntos de acogida o domicilios de familiares, deberán mantener su confinamiento o estancia en dichos lugares seguros durante las próximas horas.

LLAMAMIENTO A LA CALMA

Ha hecho un llamamiento a la calma y a la prudencia porque esta medida responde a criterios de prevención y seguridad para garantizar el trabajo de los equipos de extinción y emergencias que continúan desplegados en la zona.

Fue ayer por la noche cuando la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) envió un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicitaba la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego.

En el caso de Villa del Prado, el Ayuntamiento ha informado de que actualmente el fuego de casco urbano está controlado excepto un foco detrás de los depósitos que está perimetrado. Así, informó de que todas las personas pueden volver a sus casas del casco urbano manteniendo puertas y ventanas cerradas y ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

No se puede acceder por motivos de seguridad a la urbanización del Encinar del Arberche por motivos de seguridad.

LA DESINFORMACIÓN "GENERA PREOCUPACIÓN INNECESARIA"

Desde el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias han trasladado "un mensaje de tranquilidad y responsabilidad" a todos los vecinos ante la preocupación generada por el incendio forestal declarado en Almorox.

"Rogamos a la ciudadanía que no difunda rumores ni mensajes sin confirmar. En situaciones como esta, la desinformación genera preocupación innecesaria y dificulta la labor de los servicios de emergencia", han señalado.

El punto más grave se encuentra en el embalse de San Juan donde uno de los frentes del incendio ha cruzado y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano, según ha indicado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales.

Algunos de los municipios cercanos como Pelayos de la Presa han abierto instalaciones para los que lo necesiten, en este caso, la Casita de Niños y el colegio. Además, pidieron a todos los que tuvieron medios para ir a Madrid que lo hicieron debido a las complicaciones de fuego.

También pidieron que se trasladaran a Chapinería, localidad que ha ofrecido su polideportivo y el auditorio. En concreto, desde el Consistorio de Chapinería han trasladado su apoyo a las personas afectados y han informado de que también está abierto el centro de salud de Colmenar de Arroyo.