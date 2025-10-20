Interrumpido el servicio en Línea 10 de Metro entre Gregorio Marañón y Tribunal por una avería en la catenaria

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metro en la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) ha quedado interrumpido la tarde de este lunes entre las estaciones de Gregorio Marañón y Tribunal por una incidencia en las instalaciones.

En concreto, se trata de avería que afecta a la catenaria en Alonso Martínez y que ha sido comunicada sobre las 16.22 horas, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

La incidencia ha obligado a cortar el servicio en este tramo, en ambos sentidos, afectando a las estaciones de Gregorio Marañón (L10 y L7), Alonso Martínez (L10, L4 y L5) y Tribunal (L10 y L1).

Técnicos de la compañía del suburbano se han trasladado al lugar y trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.