intu Xanadú acoge desde este viernes un evento inspirado en los espectáculos circenses con animaciones y malabares

COMUNICADO: intu Xanadú acoge un evento inspirado en los tradicionales espectáculos circenses - INTU XANADÚ

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú acoge, del 27 de marzo al 5 de abril, 'Circus Fest', un evento inspirado en los grandes circos de principios del siglo XX y en la estética artesanal con animaciones, malabares y experiencias inmersivas.

Durante los diez días que dure el evento, y coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, los visitantes podrán disfrutar de una programación de actividades gratuitas, como talleres infantiles o un circuito de juegos con diferentes disciplinas del circo: puntería, lanzamiento de anillas, dinámica con paracaídas y pelota, ejercicios de equilibrio o iniciación a los malabares, han informado desde el centro comercial en un comunicado.

Los viernes, sábados y domingos, el escenario de ágora acogerá pequeños espectáculos circenses y actuaciones mientras que, de lunes a jueves, diferentes artistas recorrerán el centro con animaciones y pasacalles llenos de color, música y sorpresas.

Además, intu Xanadú colabora con Fundación Theodora a través de la compra de 300 narices para regalar y repartir entre los visitantes y empleados del centro, con el objetivo de contribuir a que la estancia de los niños hospitalizados sea más llevadera.

La magia del circo no solo podrá vivirse en el complejo comercial, sino que también estará en el exterior con el Gran Circo Holiday y el nuevo show de Rody Aragón '¿Cómo están ustedes?'. Se trata de un espectáculo que continúa hasta el 5 de abril en una gran carpa situada enfrente del parking de Decathlon de intu Xanadú.

Impulsado por "la nostalgia y el deseo de mantener vivo un legado que ha acompañado a varias generaciones", Rody Aragón se embarca en el reto de crear un show con tradición circense y la puesta en escena contemporánea.