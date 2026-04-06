intu Xanadú lanza una iniciativa para cenar e ir al cine con descuentos en varios de sus restaurantes

Cinesa Luxe. - INTU XANADÚ

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú pone en marcha desde este lunes y hasta 30 de abril una iniciativa para que sus visitantes cenen y vayan al cine por 12 euros con ofertas en varios de sus restaurantes.

Así, cada lunes, martes y jueves de abril, se podrá disfrutar de un menú completo por seis euros en uno de los restaurantes participantes en la campaña: Popeyes, Taco Bell, Tony Roma's, KFC, Brasa y Leña, Carl's Jr, Domino's Pizza, Bombom Boss, Hype Burger y Cinesa Luxe, ha informado el complejo comercial en un comunicado.

Tras la cena, el plan continúa en Cinesa Luxe --la sala premium de intu Xanadú-- donde se podrá acceder a una sesión también por seis euros.

Para poder disfrutar de la experiencia, es necesario entregar en los locales adheridos el cupón de la promoción disponible en el Punto de Atención al Cliente.

Además de las 220 tiendas en la zona de retail, la gastronomía y el ocio son también parte de la apuesta de intu Xanadú para ofrecer a sus visitantes la posibilidad de poder elegir entre experiencias y planes en un solo espacio.