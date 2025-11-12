intu Xanadú se suma al movimiento 'Movember' para concienciar sobre cáncer de próstata, testículos y mama en hombres

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú se suma este mes de noviembre al movimiento internacional 'Movember' para concienciar sobre la salud masculina a través de la campaña #SácaloALaLuz, enfocada en visibilizar el cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina.

La campaña, que se activa en centros comerciales y oficinas, incluye acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos, colaboraciones con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la participación activa de empleados, clientes y usuarios.

Bajo el lema #SácaloALaLuz, el objetivo es generar impacto real en las comunidades, promoviendo hábitos saludables y apoyando la investigación a través de donaciones locales y centrales.

"En intu Xanadú creemos que los espacios que gestionamos deben ser algo más que lugares de paso. Por ello, ponemos en marcha iniciativas de compromiso social como #SácaloAlaLuz, con la que queremos dar visibilidad al cáncer masculino, especialmente el de mama, próstata y testículos. Para ello contamos con la colaboración de entidades como la AECC, el movimiento Movember y una experiencia interactiva en la que podrán participar de forma activa y colaborar nuestros visitantes", ha explicado el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín.

Así, hasta el 19 de noviembre, un photocall digital instalado en Plaza Xanadú (planta alta, frente a Pepe Jeans), permitirá generar y reinterpretar selfies de los visitantes incorporando un bigote y mostrando el rostro calvo en tiempo real. Posteriormente, la foto se integrará en un gran mosaico con forma de bigote.

El visitante recibirá además la imagen en su móvil para poder compartirla y se le indicará donde se encuentra su selfie dentro del mosaico, para así reflejar su colaboración en esta pieza que simboliza la unión por la causa 'Movember', un movimiento internacional que nació en Australia en 2003 para concienciar sobre la salud masculina y cuyo término procede de la mezcla de las palabras 'moustache' (bigote) y 'november' (noviembre).

La herramienta se ha desarrollado en colaboración con Cualo, creador del software que da vida a esta experiencia interactiva que combina tecnología, humor y concienciación gracias a la inteligencia artificial.

Asimismo, miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) estarán los días 14 y 15 de noviembre en el espacio solidario que se ubicará en intu Xanadú con motivo de la campaña para ofrecer información, concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad, impulsar hábitos de vida saludables y hacer hincapié en la importancia de apoyar la investigación a través de donaciones.

"Movember se enorgullece de contar con el apoyo de intu Xanadú. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital, sobre la mejora de la salud masculina, llegue a un mayor número de personas. Nos entusiasma que intu Xanadú nos ayude a amplificar la concienciación e impulsar el impacto en toda la región", han afirmado desde el movimiento.

Esta iniciativa tiene lugar en el marco del programa estratégico Caring for communities que desde CBRE impulsan durante el mes de noviembre para concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestionan en España y Portugal.