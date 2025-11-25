intu Xanadú se transforma el fin de semana en un escenario futurista con un concurso musical por el Black Friday

Intu Xanadú se transforma en un escenario musical futurista para celebrar el Black Friday. - INTU XANADÚ

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

intu Xanadú, en Arroyomolinos, se transformará en un escenario musical futurista este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Balck Friday el próximo viernes día 28, con un concurso musical interactivo para ganar premios canjeables en operadores del centro.

En concreto, los visitantes del centro comercial podrán participar desde el viernes 28 hasta el domingo 30 en 'Black Stage: una misión musical' en Planta Xanadú (planta alta) y conseguir premios, ha informado el centro comercial en un comunicado.

Como si de un concurso de la televisión se tratase, los participantes se adentrarán en un plató para participar en diferentes pruebas como 'El idiotizador', 'Sigue la canción' o 'El minuto de oro'. Un presentador guiará a los concursantes y una cabina musical con plataforma 360º capturará todo lo que se sucede alrededor para poder compartir este recuerdo en redes sociales.

Todos aquellos que superen las pruebas podrán llevarse premios directos canjeables en algunas de las tiendas que operan en el centro, ha indicado intu Xanadú.

Además, los visitantes también podrán beneficiarse de las ofertas, promociones y descuentos que estarán disponibles en los diferentes establecimientos del centro tanto el viernes 28 de noviembre como los días previos por el Black Friday.