Inverfest calienta el invierno madrileño con una edición de músicas para todos los públicos

El festival Inverfest 2025 vuelve dar la bienvenida musical al nuevo año en Madrid con una variada propuesta hasta el 22 de febrero, con artistas consagrados y emergentes que se darán cita en algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad para ofrecer conciertos únicos que abarcan desde el flamenco hasta el rock, el pop y la música de autor.

Entre los nombres destacados de esta edición se encuentran figuras como Coque Malla, Ultraligera, Miguel Poveda y Rodrigo Cuevas, quienes aprovecharán el evento para presentar sus nuevos proyectos discográficos. También se suman artistas como Judeline y Marwán, que darán inicio a sus respectivas giras, prometiendo actuaciones llenas de emoción y energía.

Los principales recintos que acogerán Inverfest en Madrid incluyen el icónico Teatro Circo Price, donde se llevarán a cabo 17 de las actuaciones programadas, y el Centro Conde Duque, que añadirá varios conciertos más a la agenda.

Tras dar pistoletazo de salida ayer La Bien Querida en La Riviera o Sarria en la Sala Sol, hoy viernes es el turno de Rita Payés en el Price y Hard Gz en el Palacio de los Deportes, Yarea en la sala Sol y Éxtasis en la sala Siroco y De Pedro en la Riviera; mañana sábado Miguel Poveda en el Price, De Pedro en la Riviera, Éxtasis en la Siroco y Los Voluble y en el Condeduque.

El lunes 12 seguirá Migue Poveda en el Price, Alberto y García en la Sala Sol, Rulo y La Contrabanda actuarán en el Price los días 14 y 15, jornada en la que Guadi Gallego debutará en la sala Sol. Los días 16 y 17 de enero será el turno de Paula Mattheus en el Price. Pedro Pastor y los Locos Descalzos tocarán el día 16 en la Riviera, La Estrella Azul en la sala But, Sanguijuelas del Guadiana en la Sala Sol, Nat Simons en La Sala y Ángeles Toledano en el Conde Duque.

El día 17 actuará Tarque en la Riviera, Ángeles Toledano en el Condeduque, Sila Lúa en El Sol, Anabel Lee en But, Veracruz en Siroco y Lin Cortés en La Sala. El 18 de enero tocará Carlos Núñez en el Price, Gorka Urbizu en La Riviera, Tu Otra Bonita en But, Indios del Sur en La Sala, Antoñino Molina en el Palacio de los Deportes, The Son of Wood en Siroco y Michael Foster en la sala Sol.

RESTO DE PROGRAMA

El día 19 será el turno de Mocedades y Los Panchos en el Price, Marcelo Criminal en la sala Sol. Dos días después actuará Judeline en el Pricey Teh Van Morrison Alumni Band en La Sala. El día 22 llega María José Llegro al Price, Maruja Limón a la sala Sol; y al día siguiente Pedro Guerra al Price, Idoia e Izaro a La Sala, The New Raemon y McEnroe a la sala But, Chaqueta de Chándal a Siroco y Vangoura a la sala Sol.

El 24 de enero aterriza Derby Motoreta's Burrito Kachimba al Palacio de los Deportes, Viva Belgrado a La Riviera, Muchachito Bombo Infierno al Price, Ferrán Palau al Condeduque, Maika Makovski a La Sala, Alejo a la Siroco, Michael Foster a la sala Sol y The Rapants a la sala But. Al día siguiente Judeline tocará en el Price, Rodrigo Cuevas en el Palacio de los Deportes, Delaporte en La Riviera, Calequi y Las Panteras en La Sala, Manola en la Siroco, Besmaya en La Casa de la Música en Fuenlabrada, Sharif en la But y Puño Dragón en la sala Sol.

El 26 de enero actuará Merino en el Price, Sho-Hai en La Riviera y El Niño Lord.Cah en la sala Sol. El día 28 repetirá Judeline en el Price, donde actuará Marco Mezquida al día siguiente. El 29 estará El Poni Pisador en la sala Sol y un día después Kiko Veneno en el Teatro Circo. El día 30 Ill Pekeño y Ergo Pro tocarán en La Riviera, Surfin Bicho en La Sala, Natillas en Siroco y Mourn en la sala Sol.

El último día de enero será el turno de Coque Malla en el Palacio de los Deportes, Muerdo en el Price, Standstill en La Rivera, Antía Muíño en el Conde Duque, Karmento en La Sala, Vancouver en Siroco y Dollar Selmouni en la sala Sol.

El Niño de Elche llegará el 1 de febrero al Price, Marlena a la Riviera, Mr. Zoo a La Sala, De Rancho a la Siroco y Caballo Prieto Azabache a la sala Sol. Al día siguiente tocará Fetén Fetén en el Price y Kerobia y Ove en la sala Sol. El 5 de febrero debuta Maestro Espada en La Sala y Adriá Salas en la sala Sol. Al día siguiente y el 7 vuelve Xoel López a la Riviera.

Mientras, en la sala Sol actuará Bernal, donde también a principios de febrero tocará el grupo Biela. El 9 de febrero será el momento de Alberto Vela en la sala Sol y el día 13 Por Detroit en la Siroco. La programación de este invierno del festival termina con Quentin Gas y Los Zíngaros en la sala Sol el día 14 Ultraligera al día siguiente en La Casa de la Música de Fuenlabrada, el 20 de febrero Marlena en La Riviera y el 22 Los Zíngaros en el Palacio de los Deportes.