La inversión prevista de EMVS Madrid supera los 112 millones para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas en 2026

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, presenta el Plan de acción para la regeneración de la colonia Casa de Campo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inversión prevista de EMVS Madrid supera los 112 millones de euros para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas en 2026, ha detallado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha presentado el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio.

El área de Políticas de Vivienda, con Álvaro González al frente, contará con un presupuesto de 224,58 millones de euros destinados a gestionar y promover la vivienda pública de alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana.

Se incrementa hasta los 137,23 millones la aportación municipal a la empresa, lo que supone un 7 % más que en 2025. Dicha aportación elevará el presupuesto de la empresa a 174,46 millones de euros, un 3,7% más, con una inversión prevista superior a los 112,8 millones de euros.

Estas cifras permitirá a EMVS Madrid continuar con la promoción de cerca de 6.100 pisos destinados al alquiler asequible, para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas en 2026. Entre ellas se encuentran las 2.200 del Plan Suma Vivienda, en colaboración público-privada, cuya primera fase y sus 1.600 pisos ya se encuentra en marcha y la segunda fase, con 600 viviendas adicionales, está en licitación.

EMVS Madrid continuará con sus programas de intervención en el mercado secundario como el Programa de Recuperación de Vivienda Vacía (ReViVa), así como las obras de urbanización de cinco entornos.

En cuanto a rehabilitación se seguirán impulsando los planes incluidos en la Estrategia Transforma Madrid, que integra los planes Adapta, Rehabilita y Transforma tu Barrio. En los últimos cinco años se han rehabilitado 110.000 viviendas para el beneficio de 300.000 madrileños. Además continuará activo el Servicio de Asesoramiento de Vivienda (SAVMadrid).

REGENERA MADRID

En materia energética se ha presentado la Agenda Descarboniza Madrid 2050 mientras que la Oficina Verde mantendrá su labor de asesoramiento. A ello se suma la información de los colegios profesionales de Arquitectos y Aparejadores con el nuevo Servicio de Información a la Rehabilitación Edificatoria en Madrid (SIREM).

El Plan Regenera Madrid es un instrumento de planificación urbanística de carácter estratégico que tiene por objetivo reforzar la identidad del propio barrio desde el punto de vista social, ambiental y funcional. En el ámbito de este plan, se ejecutarán 14 actuaciones en barrios vulnerables.