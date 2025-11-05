Las inversiones prioritarias en infraestructuras en la Comunidad de Madrid ascienden a 36.262 millones

Archivo.- Zona en obras junto a la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid necesitaría una inversión de 36.262 millones de euros en infraestructuras consideradas prioritarias, según se desprende del informe 'Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España', elaborado por la ingeniería Sener a petición de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Esta inversión se desglosa en 15.680 millones de euros en actuaciones planificadas, 13.433 millones en modernización y adaptación de las infraestructuras existentes y 7.149 millones de euros en proyectos innovadores.

El transporte contemplaría un total de 25.393 millones; seguido por Digitalización (6.745 millones); Agua (3.060 millones); equipamiento público (712 millones); Medio Ambiente (323 millones); y Energía (29 millones).

En materia de transportes, destacan los 15.680 millones de euros en inversiones planificadas, a los que se suman otros 13.433 millones en inversiones en modernización. Finalmente, otros 7.149 millones de euros serían en inversiones en infraestructuras innovadoras.

Dentro de las inversiones previstas, destaca la segunda fase de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y Extremadura (2.264 millones) y la renovación de la línea Sevilla-Madrid (175 millones)

La primera tendría un beneficio socioeconómico de 12.517 millones de euros a 30 años, con 86.198 empleos nuevos y una reducción de 59.325 miles de toneladas de CO2, mientras que en el segundo caso serían 2.106 millones de euros de beneficio socieconómico, 15.878 empleos y una reducción de 10.928 miles de toneladas de CO2.

Igualmente, también se contempla la ampliación de varias líneas de Metro, como la L9 entre Los Ahijones y Los Berrocales (27 millones), la extensión de la L10 en Chamartín (290 millones) y la L11 en varias fases (hasta 1.075 millones).

Estas actuaciones contribuirán a mejorar la conectividad, reducir el tiempo de viaje y potenciar la movilidad sostenible, con impactos de 46 millones de euros y 461 empleo en el caso de la L9; 129 millones y 4.934 empleos en L10; y 820 millones y más de 18.200 empleos.

En el caso de Cercanías, las inversiones previstas llegan a los 3.455 millones de euros, con la ampliación Colmenar Viejo-Soto del Real (27 millones), nuevas estaciones (188 millones de euros), la extensión San Agustín-Algete (452 millones), el eje transversal Este-Sur (1.809 millones de euros) o, entre otros, el nuevo trazado Majadahonda-Las Rozas (689 millones).

También se recogen casi 4.000 millones en carreteras ara actuaciones como la adecuación y reforma de la A-3, el cierre M-50 entre A-1 y A-6, y otros desdoblamientos y otros 355 para terceros carriles. Finalmente, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se lleva 2.400 millones de euros en actuaciones planificadas, con beneficios socioeconómicos a 30 años de 2.603 millones de euros, 108.000 empleos y la reducción 63.451 toneladas de CO2.